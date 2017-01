12.01.2017, 16:44 Uhr

Der Bauernladen in der Sparkasse Pöllau wird in den Wochen deutlich vergrößert und attraktiviert.

Im Jahr 1995 eröffneten einige engagierte Direktvermarkter in der Sparkasse am Pöllauer Hauptplatz einen Bauernladen. Die erfolgreiche Entwicklung führte dazu, dass der Laden bereits im Jahr 2008 das erste Mal ausgebaut wurde. Unter dem Motto „Regionale Produkte brauchen mehr Platz“ kommt es nun zu einer neuerlichen Vergrößerung und Attraktivierung. „Wir vergrößern unsere Fläche von derzeit rund 60 auf ingesamt 120 Quadratmeter, damit einhergehen wird auch eine Erweiterung des Sortiments, unter anderem in den Bereichen vegane und Bio-Produkte“, so Alois Pöltl, Obmann der IG Bauernspezialitäten Pöllauer Tal, die den Bauernladen betreibt.Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sieht Sparkasse Pöllau-Vorstandsvorsitzender Dir. Hannes Kielnhofer: „Der Bauernladen ist für uns nicht nur Mieter, sondern auch Frequenzbringer und trägt wesentlich dazu bei, den Pöllauer Ortskern zu beleben.“Die Investition beträgt rund 150.000 Euro und wird von der EU mit Bund und Land gefördert, die Fertigstellung ist im März geplant.