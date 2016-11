Reinerlös für die Kinderkrebshilfe

25.11.2016, 07:59 Uhr

an Otto Seka, Vorstandsmitglied der. Nach zweimonatiger Bauzeit und mehr als 180 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden fand Ende September eine Sanierungsfeier mit Kreuzsegnung durch Dechant Josef Reisenhofer statt. Nachdem alle Rechnungen bezahlt wurden und ein Teil des Erlöses für die Pflege des im 18. Jahrhunderten errichteten Bildstockes zurückgehalten wurde, kam die Frage auf, was mit dem Reinerlös passieren soll. "Alle beteiligten ehrenamtlichen Helfer waren einstimmig dafür, dass der Reinerlös der Steirischen Kinderkrebshilfe zugute kommen sollte", so Gemeinderat Herbert Lechner.Es war nicht das erste Mal, dass die Dorfgemeinschaft Eggendorf den Reinerlös einer Dorf-Veranstaltung an die Einrichtung der Kinderkrebshilfe spendete. Auch das gesammelte Geld des 9. Benefiz-Silvesterlaufes 2015 ging zur Gänze an die Steirische Kinderkrebshilfe.