Rekord bei Dreikönigsaktion

08.01.2017, 09:28 Uhr

Hartberger Sternsinger ersangen rund um den 6. Jänner 41.100 Euro

Beeindruckende Zahlen bietet die Dreikönigsaktion der Pfarre Hartberg. 48 Gruppen mit 211 Sternsingern, darunter vier Erwachsenen-, drei Jugend- und zwei Firmgruppen, waren für die gute Sache unterwegs. 57 Tagestouren wurden absolviert, von einer Gruppe, die mit einem Schrittzähler in der Stadt unterwegs war, wurden 35.600 Schritte zurückgelegt; das sind pro Sternsinger 8.900 Euro. Allein in der Vorbereitung waren 25 Mitarbeiter beschäftigt, die Gesamtleitung lag in den bewährten Händen von Pastoralassistentin Andrea Schalk. Und das wichtigste: Mit 41.100 Euro konnte in der Pfarre Hartberg ein Rekordergebnis erzielt werden.Farbenprächtiger Höhepunkt der Aktion war die Sternsingermesse am Heiligen Dreikönigstag, die mit Dechant Josef Reisenhofer gefeiert wurde. Die steirischen Sternsinger unterstützen heuer Projekte in Tansania. Die Spenden helfen den Bauernfamilien, damit sie ihr Land behalten können. Mit verbessertem Anbau von Lebensmitteln, durch Anlegen von Hausgärten und mit richtiger Lagerung der Ernte, können Unterernährung und Hunger gestillt und folglich medizinische Versorgung und Schulbesuch wieder leistbar werden.