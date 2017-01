Sanitäterwinterschulung im Abschnitt IV

31.01.2017, 07:41 Uhr

Es wurden das Anlegen eines Stifnek, der Abtransport von Verletzten mittels Schaufeltrage, die Kontrolle von Bewusstsein, Atmung und Kreislauf, das Anlegen eines Druckverbandes, sowie die Wiederbelebung mithilfe eines Defibrillators geübt.In einer weiteren Station wurde ein Rettungswagen von zwei Kameraden des Roten Kreuz Friedberg erklärt. Bei der, im Anschluss, durchgeführten Schlussbesprechung kam eine aufgeregte Frau in den Schulungsraum gerannt, und schilderte, dass zwei Radfahrer vor dem Feuerwehrhaus von einem Auto angefahren wurden. Sofort wurde die Übung unterbrochen und alle Sanitäter eilten zum vermeintlichen Unfall, um die Verletzten zu versorgen. Zum Glück stellte sich auch diese Lage als eingespieltes Übungsszenario heraus.Anschließend dankte der anwesende Abschnittskommandant ABI Wolfgang Gamperl der FF Schaueregg in Zusammenarbeit mit der Abschnittssanitätsbeauftragten HLM d.S. Annemarie Orthofer für die Organisation und Durchführung der Schulung. Zum Abschluss der wirklich gelungenen Übung bedankte sich HLM d.S. Annemarie Orthofer bei allen Sanitätern für die Teilnahme an der Übung, sowie bei den Sanitätsbeauftragen für die tatkräftige Unterstützung und überreichte ihnen ein kleines Präsent.Bericht und Fotos: ABI Wolfgang Gamperl