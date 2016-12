Silvesterlauf 2016 in Schildbach

12.12.2016, 07:53 Uhr

In diesem Jahr geht ein Teil an die Familie Alois Hammerl aus Unterdombach, die ein schwerer Schicksalsschlag getroffen hat. Mit dem zweiten Teil wollen wird der Kindergarten Mitterdombach unterstützt. Start ist um 13.30 Uhr am Dorfplatz in Schildbach. Der Startbeitrag beträgt 2 Euro (unter 16 Jahren kostenlos). Jeder Teilnehmer erhält ein Getränk und eine kleine Aufmerksamkeit.Die Laufstrecke ist während der Veranstaltung für den Verkehr gesperrt.Im Vorjahr sind von 695 Teilnehmern 4.560 Runden gelaufen oder gewandert worden, somit konnten einkommensschwache Familien aus Hartberg Umgebung tatkräftig unterstützt werden. Seit Bestehen des Silvesterlaufes konnte der Kulturverein Schildbach schon mehr als 63.000 Euro für den guten Zweck spenden!