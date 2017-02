St. Johann bleibt weiter aktiv

11.02.2017, 10:33 Uhr

Die Gemeinde St. Johann in der Haide plant auch heuer wieder zahlreiche kulturelle Aktivitäten.

Kunst und Bildung für alle

Anlässlich des europäischen Jahres der Bürger startete die Gemeinde St. Johann in der Haide 2013 eine Veranstaltungsreihe für die Bevölkerung. Aufgrund des regen Zuspruchs werden diese Aktivitäten heuer unter dem Motto „St. Johann aktiv 2017“ fortgesetzt.Vorrangiges Ziel ist die Bewerbung des ABC Parks an steirischen Pflichtschulen, die in Kooperation mit dem Landesschulrat erfolgen wird. Am 18. September ist zum Tag der Alphabetisierung im ABC Park ein Aktionstag geplant, zu dem alle steirischen Volksschulen eingeladen werden, gleichzeitig wird im Rahmen eines Wasser-Aktionstages auf die Bedeutung des Trinkwassers hingewiesen.Im Juli liest Mirella Kuchling unter dem Motto „weichlich-frech-spritzig“ im ABC Park, künstlerische Aktivitäten betreffen unter anderem „Gestalten auf Leinwand“, den Schmuckworkshop „Neue Schmucktrends“ und „Kreativ zu Weihnachten“. Die Ergebnisse dieser Workshops werden im Gemeindehaus präsentiert. Abgerundet wird das diesjährige Kultur- und Bildungsprogramm mit Gesundheitsvorträgen und mit einem Adventmarkt.Bgm. Günter Müller: „Ich danke allen Beteiligten, an der Spitze unsere Kulturbeauftragte Helga Glatz, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen beitragen.“