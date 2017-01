Tanz, Tracht und viel Tradition

23.01.2017, 07:37 Uhr

Als Ball der Superlative bewegt der steirische Bauernbundball auch heuer wieder tausende Steirer.

Kassen klingeln im Takt

Man muss kein Tänzer sein, um ein Fan des größten steirischen und sogar österreichischen Ballevents zu sein. Viele kommen nämlich einfach, nur um zu schauen: Besticht der Bauernbundball doch durch seine vielen musikalischen, kulinarischen und modischen Highlights und ist damit längst zum fixen Treffpunkt tausender Balltiger geworden.Eröffnet wird der 68. Bauernbundball am 24. Februar von Startänzer Willi Gabalier, der mit Schülern der landwirtschaftlichen Schulen mit einer "flotten und fetzigen" Eröffnung, die Choreografie aus dem Vorjahr noch überbieten möchte: "Es ist sehr spannend mit so vielen jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die sich nicht kennen und ihnen die Freude am Tanzen zu vermitteln", freut sich Gabalier auf seine Aufgabe."Neben der Unterhaltung ist der Bauernbundball auch ein großer Wirtschaftsmotor", erklärt Bauernbunddirektor Franz Tonner. In Summe werden durch den Ball 4,4 Millionen Euro umgesetzt und zwar in den Branchen Gastronomie, Hotellerie und vor allem in der Mode. "Es freut uns, dass 100 Prozent der Besucher tatsächlich in Tracht kommen", so Tonner, dem es wichtig ist, auf Brauchtum und Regionalität zu setzen.

Regionale Beteiligung

Beeindruckende Zahlen

Die Familie Pailer, Inhaber des Hotel-Restaurants „Grüne Au“ in Winzendorf, das seit kurzem in neuem Glanz erstrahlt, ist mit ihren „Birnhirsch-Produkten (Birnhirsch-Likör, Cervus Premium Sparkling-Sekt, „Blitzbirn“) seit mehreren Jahren Kooperationspartner des größten Ballevents in der Steiermark. „Es ist uns ein großes Anliegen, diesen traditionellen Ball mit unseren Produkten aus dem Naturpark Pöllauer Tal zusätzlich aufzuwerten“, so Hans-Jürgen Pailer zu Motivation.Und liest man die folgenden Zahlen, ist klar, warum der Bauernbundball die größte Veranstaltung seiner Art ist: Auf 33.000 Quadratmetern werden insgesamt 62 Kilometer Kabel verlegt. Auch 2.600 Quadratmeter Holz werden verbaut und 2.200 Scheinwerfer sorgen für die richtige Beleuchtung. "Wir möchten bei der Logistik keine Engstellen und haben einige Punkte aus den vergangenen Jahren optimiert" so Tonner, der sich auf die 16.000 Besucher freut. Für diese werden 50.000 Gläser, 20.000 Teller, 8.000 Flaschen steirischen Wein, 20.000 Bierflaschen und 8.000 Flaschen Mineralwasser aufgetischt. Prost, Mahlzeit!68. Steirischer BauernbundballFreitag, 24. Februar 2017Stadthalle GrazBeginn: 20 UhrEinlass: 18:30 Uhrmehr zum Thema der Woche: Steirischer Bauernbundball