Tierrettung in Pöllauberg

26.11.2016, 16:00 Uhr

Zwei Ochsen waren in eine Jauchengrube gestürzt und konnten sich selbst nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien. Beim Eintreffen wurden die Tiere, die schon längere Zeit in der unterirdischen Grube gefangen waren, mit Wasser versorgt. Währenddessen wurde eine Lösung für die Rettungsaktion geplant, da die Jauchengrube für schweres Gerät nicht zugänglich war. Schließlich entschied man sich eine Rampe zu bauen und die Tiere mittels menschlicher Muskelkraft aus der Zwangslage zu befreien.Als die Ochsen gerettet und nochmals mit Wasser und Nahrung versorgt waren, wurden diese in den Stall zurückgeleitet und die FF Pöllau konnte kurz nach 20 Uhr ihre Einsatzbereitschaft wieder herstellen.Eingesetzte Kräfte:KDO, SRF, TLF-A 4000 und MTF-A mit 19 MannBericht und Fotos: FF Pöllau