Trachtenmusikkapelle Ottendorf spielt unter neuem Dirigentenstab

10.01.2017, 12:27 Uhr

Neffe tritt in Onkels Fußstapfen: Christoph Koller ist neuer Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle Ottendorf.

Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurde Christopher Koller zum neuen Kapellmeister der Trachtenmusikkapelle Ottendorf gewählt. Die offizielle Übergabe an seinen Neffen wird durch Herbert Maierhofer anlässlich des 27. Konzertes am 22. und 23. April 2017 erfolgen.Als erste Gratulanten stellten sich Obmann und Bezirkskapellmeister Bernhard Posch, Bezirksobmann Karl Hackl und Bürgermeister Josef Haberl ein. Mit Musiker und Musiklehrer Christopher Koller tritt ein engagierter junger Orchesterleiter mit viel Erfahrung in musikalischer Früherziehung in die großen Fußstapfen seines Onkels. Herbert Maierhofer hat in seiner Zeit nicht nur die Mitgliederzahl verdoppelt, sondern auch mit musikalischem Niveau in der Konzertwertungs-Oberstufe D und bei den jährlichen Konzerten überzeugt.

Ehrungen für verdiente Musiker

Für Verdienste um die steirische Blasmusik wurde an Matthias Maierhofer, Michael Orthofer, Marilena Maierhofer, Edith Posch und Verena Haberl das Ehrenzeichen in Bronze, an Alexandra Koller das Ehrenzeichen in Silber, an Christopher Koller und Stefan Maninger die Ehrennadel in Gold, an Bernhard Unger das Verdienstkreuz in Bronze und an Markus Flechl das Verdienstkreuz in Silber verliehen.