Vom Kaiserwalzer bis zu James Bond

19.12.2016, 08:36 Uhr

Die Marktmusikkapelle Grafendorf glänzte heuer mit Musikhighlights aus Film und Fernsehen.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Mehrzwecksaal in Grafendorf anlässlich des traditionellen Weihnachtskonzerts der Marktmusikkapelle. Die Musiker rund um Kapellmeisterin Michael Posch präsentierten heuer Musikhighlights aus Film und Fernsehen, auf dem Programm standen unter anderem der „Kaiserwalzer“ von Johann Strauß, der Queen-Klassiker „Who wants to live forever“ aus dem Film „Highlander“ sowie eine „James Bond Selection“. Das Konzert bildete auch den passenden Rahmen, um folgende langjährige Musiker der Marktmusikkapelle zu ehren: Ehrenzeichen in Bronze (10 Jahre): Lisa Gruber, Matthias Mogg; Ehrenzeichen in Silber (15 Jahre): Markus Haas; Ehrenzeichen in Gold (50 Jahre): Werner Schuch, Anton Zisser. Als Gratulanten stellten sich Obmann Daniel Seewald, Bezirkskapellmeister Andreas Ebner und Bürgermeister Johann Handler ein. Durch das Programm führte - passend zum Motto - Schauspieler Harald Posch.