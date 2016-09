Vortrag "Patientenverfügung" in Fürstenfeld

27.09.2016, 11:42 Uhr

Am 11. Oktober informiert Ärztin Trautgundis Kaiba im Rathaus-Sitzungsaal in Fürstenfeld zum Thema Patientenverfügung.

2006 wurde vom Bundesministerium ein Gesetz zur Patientenverfügung verabschiedet, das die Ablehnung medizinischer Maßnahmen am Lebensende möglich macht. Eine Patientenverfügung im Sinn des Bundesgesetzes ist eine Willenserklärung, mit der eine Patientin oder ein Patient eine medizinische Behandlung ablehnt. Diese Willenserklärung soll dann wirksam werden, wenn die Patientin oder der Patient zum Zeitpunkt der Behandlung nicht einsichts-, urteils- oder äußerungsfähig ist. Information und Diskussion sind notwendig, damit menschenwürdiges Sterben gelingen kann.Im Rahmen der Fürstenfelder Vortragsreihe für pflegende Angehörige informiert Ärztin Trautgundis Kaiba am Dienstag, 11. Oktober im Rathaus-Sitzungsaal in Fürstenfeld rund ums Thema Patientenverfügung und beantwortet Fragen. Beginn ist um 18.30 Uhr.