Vortrag: Wenn Eltern zu sehr lieben in Pöllau

27.01.2017, 13:53 Uhr

Zum Vortrag

Das Beste, was eine gute Fee einem Kind in die Wiege legen kann, sind Schwierigkeiten, die es überwinden soll. Was meinte Alfred Adler mit dieser Empfehlung an Eltern? Viele Eltern meinen es gut, wenn sie ihren Kindern das Leben erleichtern und sie vor den Folgen schützen wollen.Die Erfahrung aber hat gezeigt, dass das Selbstvertrauen eines Kindes gerade dann wächst und stabil wird, wenn Kinder angehalten werden, Herausforderungen des Lebens anzunehmen und schwierige Situationen zu meistern.Dieser Vortrag soll Sie ermutigen, Ihrem Kind dabei zu helfen, die Lebensaufgaben entsprechend seinem Alter selbständig zu bewältigen.