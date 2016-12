Weihnachtskonzert als Jahreshöhepunkt

28.12.2016, 16:36 Uhr

Verdiente Musiker des Musikvereins Lafnitz wurde im Rahmen des Konzertes geehrt.

Der Musikverein Lafnitz feierte im Jahr 2016 sein 90-jähriges Bestehen. Musikalischer Höhepunkt im Jubiläumsjahr war das Weihnachtskonzert im bis auf den letzten Platz gefüllten Gemeindezentrum in Lafnitz. Kapellmeister Martin Schuch bot mit seinen Musikern ein abwechslungsreiches Programm, das von traditioneller Blasmusik bis zu Film- und Populärmusik reichte. Durch das Programm führte Marketenderin Sarah Gruber, Obmann Manfred Wappel bedankte sich bei den zahlreichen Gästen und Sponsoren für ihre Unterstützung. Im feierlichen Rahmen des Konzerts wurden durch Bezirksobmann Georg Jeitler und Bürgermeister Rudi Schuch folgende Auszeichnungen an verdiente Musikerinnen und Musiker verliehen: Ehrenzeichen 25 Jahre: Sigrid Stern, Birgit Hallegger. Ehrenzeichen 40 Jahre: Gerwald Pichler. Ehrennadel in Silber: Doris Wilfinger. Verdienstkreuz in Bronze am Band: Obmann Manfred Wappel.