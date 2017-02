Welche Blumen an Valentinstag verschenken?

03.02.2017, 08:41 Uhr

Blumen sagen mehr als tausend Worte: Welche sind die besten Liebesboten?

Was gibt es Schöneres, als sich in einer Partnerschaft kleine, zuweilen romantische, aber auch amüsante oder spannende Überraschungen zu bereiten?Gerade frisch verliebte Paar geben sich dabei besondere Mühe – aber auch Menschen, die bereits länger zusammen gehören, haben Spaß daran. Blumen sagen ja bekanntlich mehr als tausend Worte - kein Wunder, dass sie auch zu den beliebtesten Valentinstagsgeschenken zählen.Aber welche Blumen eignen sich als passendes Präsent? Natürlich sind Rosen, vor allem besonders großkopfige, der Klassiker unter den blumigen Präsenten, weiß Floristin Birgit Langer aus Fürstenfeld. Aber vor allem Frühlingsboten, wie Narzissen, Tulpen und Primeln wären, so die Expertin, auch als farbenfrohes Geschenk mehr als passend. Diese werden in der Pflanzenwelt Langer in Fürstenfeld sogar selbst gezüchtet. Auch Ranunkeln, Anemonen, Ginster und Hyazinthen eignen sich als blühender Liebesbeweis. "Wir bemerken, dass vor allem junge Männer ihren Freundinnen natürlich rote Rosen kaufen." Ein Tipp am Rande von Fürstenfelds Blumen-Fee:"Rote Rosen kann ich das ganze Jahr über verschenken. Für bunte Frühlingsblumen hat man aber nur von Jänner bis Mitte April die Gelegenheit."