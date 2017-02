Zeit zu zweit im Hartbergerland vom 10. bis 19. Februar 2017

03.02.2017, 08:42 Uhr

Ganz im Zeichen des Valentinstags steht die „Zeit zu zweit“ von 10. bis 19. Februar 2017 im Hartbergerland.

Über 40 Betriebe aus Hartberg, Kaindorf, St. Johann in der Haide, Grafendorf, Greinbach und Rohrbach an der Lafnitz setzen in diesen Tagen alles auf eine Karte – die Karte der Liebe und Romantik. Unter dem Kennwort „Zeit zu zweit“ genießen Sie viele herzliche Angebote.Gemeinsam flanieren in der historischen Altstadt von Hartberg, ein Kinobesuch zu zweit, Sternderl schauen im Ökopark und viele weitere liebevolle Aktionen in sechs Destinationen der Oststeiermark erwarten alle Liebenden und solche, die es noch werden möchten. Nehmen Sie sich einfach Zeit für das, was wichtig ist im Leben!

Folgende Betriebe sind mit dabei:

Lassen Sie sich verwöhnen, bekochen und beschenken – tun Sie sich selbst und Ihrer Liebe etwas Gutes! Die „Zeit zu zweit"-Angebote können Sie natürlich nicht nur mit Ihrem Schatz nutzen, sondern auch mit Ihre besten Freundin, Omi, Opa, Arbeitskollegen, Ihrem Nachbarn oder wer auch immer Ihnen am Herzen liegt – Hauptsache Sie sind zu zweit.Wählen Sie für den ganz besonderen Valentinstag 2017 aus den Angeboten der Gastronomiebetriebe des Hartbergerlandes ihr ganz spezielles Dinner zur zweit. So wird dieser Tag ein unvergesslicher und herzlicher Augenblick im Leben!Landgasthof Lechner, ADEG KoglerDisco ExcaliburBäckerei Radl, Blumen Andrea, Buchhandlung Leykam, Café-Bar Bottega, Café Cappuccino, Café-Konditorei Anneliese, Café Short Black, Cine4you, Esprit, Fürbass Moden, Gasthof Hotel Pack „Zur Lebing Au", Gasthof Restaurant „Zum Brauhaus", Gotthardt's Sonne, Hair Lounge – Pia Grabner, HERZ Erholungszentrum, Hotel und Restaurant Pusswald, Juwelier Rindler, Kaefers, Klampfl kleidet, Klampfl Lingerie, Modehaus Roth, Oekopark und Maxoom, Peinsipp Schuhhaus, Petra Klement – Mode und Accessoires, Posch Mühle, Ristorante-Pizzeria Casa Mulino, Salamander, s.Oliver, Stadtcafé Hartberg, Stadtpfarrkirche Hartberg, Tavola – KOCHEN-GENIESSEN-SCHENKENBuchhandlung Bücherplatzl, Café Bäckerei Brotbar, Café Restaurant Gschalla, Einkaufsgarten Loidl, Ferienhaus Planetz, Gotthardt, SteirerrastCafé Fleißinger, KaffeewerkKirchenwirtAlle Angebote können Sie sich hier downloaden