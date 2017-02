Zusatzvorstellung: "Vom Beginn"

13.02.2017, 09:44 Uhr

Was war vor dem Urknall und was ist der Sinn des Lebens? Derartig komplexe Fragen versuchen ein Wissenschaftler und seine Moderatorin im Rahmen eines kabarettistischen Vortrages zu klären und dem Publikum verständlich zu machen. Dabei geht es um brennende Themen, die sich mit dem Ursprung des Universums auseinandersetzen und auch um Alltägliches und Banales, was den menschlichen Geist so beschäftigt. Der stete Wechsel dieser beiden Komponenten gibt dem Stück die nötige Dynamik und lässt auch philosophische Erkenntnisse neben normalen menschlichen Bedürfnissen zu. Natürlich ist das alles überhaupt nicht ernst zu nehmen, aber umso mehr leben die Darsteller ihren Part und machen alles zur Realität, zumindest auf der Bühne. Das Publikum ist aufgefordert, mitzuwirken.Es spielen: Traude Brugner, Helmut Hütter. In weiteren Rollen: Elisa Ergasti, Walter Schweighofer. Musik: Natascha Lueger. Regie: Werner Kothgasser