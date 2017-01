Hartberg: Offener Brief der ÖVP Gemeinderäte

30.01.2017, 19:00 Uhr

Liebe HartbergerInnen und Hartberger!

Seit der letzten Wahl kommt der Gemeinderat aufgrund parteipolitischen und vor allem persönlichen Machtkalkülen einiger Gemeinderäte nicht zur Ruhe. Wir befinden uns derzeit in turbulenten Zeiten, aber turbulente Zeiten bieten auch immer eine einmalige Chance alles besser und vieles anders zu machen. Das geht aber nur, wenn sich die handelnden Personen an einen Tisch setzen und versuchen gemeinsam die besten Ideen umzusetzen und nicht ständig den eignen Vorteil zu suchen. Die Menschen erwarten sich von der Kommunalpolitik, das sie Probleme löst und für das unmittelbare Lebensumfeld eintritt.Gewählt um zu arbeiten!Seit dem Antritt von Bürgermeister Martschitsch konnte bereits vieles auf Schiene gebracht werden. In nur 10 Monaten haben wir über 2 Mio. EUR eingespart, ohne schmerzhafte Eingriffe. Diesen Erfolg möchten einige Personen im Gemeinderat unserem Bürgermeister nicht gönnen, daher verzögern sie Projekte, reiten persönliche Attacken, verdrehen die Tatsachen und scheuen nicht einmal davor, eine ganze Stadt in Misskredit zu bringen.Da die Hartberger SPÖ die Koalition mit uns beendet hat, ist nun der Weg frei ohne parteipolitisches Denken eine Koalition mit den BürgerInnen einzugehen.Wir werden ohne Rücksicht auf die Vergangenheit, ohne Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten, ohne Eitelkeit und Sensationsgier mit der Vergangenheit aufräumen und für die Zukunft unserer Stadt arbeiten. Wir werden mit den Menschen arbeiten, die wirklich etwas bewegen wollen und nicht bloß ihren Namen in der Zeitung lesen oder auf einem Türschild sehen wollen.Wie die Tatsachen gerne von den „Türschildkaisern“ verdreht werden, zeigt der Umgang mit dem internen Kontrollsystem. Bereits im Juli 2015 hat Mag. Gerd Fajfar (Unternehmer), einer unserer Gemeinderäte, gefordert, man möge doch ein internes Kontrollsystem in der Gemeinde einrichten. Es folgte eine große mediale Schelte des damaligen Koalitionspartners und der Opposition. Jetzt fordert der Prüfbericht genauso ein Kontrollsystem und plötzlich wirft man dem Bürgermeister Kontrollversagen vor. Diese Art von Populismus in der täglichen politischen Arbeit für unsere Stadt lehnen wir strikt ab.Das ÖVP-Team mit Bürgermeister Marcus Martschitsch der Spitze arbeitet seit der Beschlussfassung des 100-Punkte-Programms (erstellt durch FR Gaugl und GR Fajfar) im November 2015 akribisch an Reformen für Hartberg. Viele Teile des Programms finden sich nun in den vom Land im Prüfbericht geforderten Maßnahmen wieder und befinden sich bereits in Umsetzung (70% der Maßnahmen wurden schon umgesetzt). Ebenso werden die Veränderungen in der Verwaltung der Stadtwerke durch den Prüfbericht des Landes vollinhaltlich unterstützt. Die finanzielle Situation der Stadtgemeinde ist mittlerweile sehr gut. (positiver Voranschlag und positiver Rechnungsabschluss). Wichtige Projekte wie die Adaptierung und Sanierung des Schulgebäudes in der Edelseegasse sind damit weiter auf Schiene und werden heuer noch gestartet. Solche Beispiele gibt es viele, wir verzichten hier auf eine weitere Auflistung und konzentrieren uns auf die Zukunft und auf das was wir vorhaben und hoffen auf die Zustimmung in der Bevölkerung und im Gemeinderat.Zu diesen Ideen gehören unter anderem:Umsetzung des von allen Parteien mitausgearbeitetem Leitbild „Hartberg - das Zentrum der Oststeiermark“Überregionalen Einrichtungen, wie Landesberufsschule und LKH in Hartberg zu halten.Wirtschaftsstandort weiter ausbauen und unseren Leitbetrieben bei der Erweiterung helfen.Reduktion der Unternehmungen der Stadtgemeinde mit dem Ziel ca. € 500.000,-- pro Jahr einzusparen.Weitere Entpolitisierung der Aufsichtsräte in den diversen Unternehmen. Wir denken an einen Beirat/Aufsichtsrat bestehend aus Hartberger Wirtschaftstreibenden, die ein grundlegendes Interesse an einem erfolgreichen Hartberg haben und weniger persönliche bzw. politische Interessen verfolgen.Wir wollen noch in diesem Jahr am Sitz der Stadtwerke Hartberg ein für die Steiermark einzigartiges Gründerzentrum für Unternehmensneugründungen zu entwickeln.Ziel ist es mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Konzept ist bereits in Arbeit.Wir wollen ebenfalls noch heuer zur Belebung der Innenstadt unter anderem durch ein zentrales Kundencenter (Wasser, Strom, Kanal, Marketing, Bahnhof in the City, Ö-Ticket) unter Einbindung des Tourismusverbandes entwickeln.Wir wollen die Schaffung von privatem Eigentum durch Verkauf von gemeindeeigenen Wohnungen an private Interessenten fördern. (Starterwohnungen)Wir wollen eine Veröffentlichung des Prüfungsberichtes auf der Homepage der Stadt. (nach Klärung der rechtlichen Möglichkeiten)Wir wollen eine Gemeinderats-GeschäftsordnungWir wollen regelmäßige Bürgerversammlungen, Volksabstimmungen zu wichtigen ThemenWir wollen die Einbindung der Bürger durch Beiräte, in Ausschüssen, in Arbeitsgruppen, bei AbstimmungenWir stehen seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Martschitsch für Transparenz und eine neue Art der Politik für und mit den Bürgern. Es liegt nun an der Vernunft einiger Gemeinderäte, endlich auch im Sinne der Hartberger, die Machtspielchen und Profilierungsneurosen abzulegen. Heute wird sich zeigen wer bei grundsätzlich positiven Projekten konstruktiv mitarbeitet oder wer, wie schon öfters “nur ein Haar in der Suppe sucht”. Daher appellieren wir an alle politischen Kollegen schon heute damit anzufangen, nicht sich selbst, sondern die Sache in den Vordergrund zu stellen.Hartberg hat es nicht verdient, durch einen sehr engstirnig Politzirkus, noch weiter in der öffentlichen Wahrnehmung ins Abseits zu driften.Gehen Sie mit uns gemeinsam diesen Weg für Hartberg und unterstützen Sie unsere Anträge, die wir heute einbringen werden.