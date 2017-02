Junge ÖVP in Ottendorf gegründet

06.02.2017, 11:01 Uhr

Verena Haberl wurde einstimmig zur Obfrau der neuen Ortsgruppe gewählt.

Im Cafe Rose wurde die Junge ÖVP Ottendorf mit einem neuen Vorstand gewählt. Die neue Ortsgruppe, die von Obfrau Verena Haberl geführt wird, ist bereits voller Tatendrang für die Zukunft.Unter den Gästen befanden sich auch Vertreter der Gemeinde Ottendorf, Vizebürgermeister Ewald Deimel und Gemeindekassier Alois Flechl sowie JVP-Bezirksobmann LAbg. Lukas Schnitzer. Die zahlreichen Teilnehmer erlebten die einstimmige Wahl von Obfrau Verena Haberl und ihres Vorstandsteams.„Die Gründung der Ortsgruppe zeigt deutlich: Es gibt viele junge Menschen, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen und ihre Zukunft aktiv mitgestalten wollen!“, zeigte sich Schnitzer erfreut.Die neu gewählte Obfrau bedankte sich bei allen Beteiligten für deren Unterstützung und umriss die ersten Vorhaben der neuen Ortsgruppe, die in der Aufbauarbeit sowie am aktiven Mitwirken bei den Veranstaltungen in der Gemeinde liegen.