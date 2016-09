28 Jahre Nachwuchsturnier

27.09.2016, 09:29 Uhr

Beim der Fußball Nachwuchshallenturnierserie in Hartberg stehen heuer in elf Altersklassen mehr als 2200 Kids am Parkett.

Als vor 28 Jahren das erste Fußball Hallenturnier des TSV Hartberg Nachwuchses mit einer Altersklasse in der Stadtwerke Hartberghalle in Szene ging, ahnte wohl niemand, welche Dimension der Nachwuchs-Hallenfußball in Hartberg einmal annehmen wird.Heuer werden etwa 180 Mannschaften mit gut 2200 aktiven Jungkickern in elf Altersklassen von U7 bis U17 beim McDonalds/Sparkasse/Stadtwerke Nachwuchsturnier der Juniors Hartberg dabei sein. Dazu steht auch noch das Schirnhofer Hallenturnier für Kampfmannschaften am Spielplan. Möglich gemacht wird dieses österreichweit größte und auch von seiner Abwicklung her für Vereine interessanteste Nachwuchsturnier durch ein eingespieltes Organisatorenteam der Juniors Hartberg mit Franz Handler, Anton Winkler und Herbert Schweiger an der Spitze sowie der Stadtwerke Hartberghalle. Hier stehen zwei gleichwertige Hallenspielfelder zur Verfügung, sodass ein Turnier mit 20 Mannschaften in nur fünf Stunden abgewickelt werden kann. „Es haben bereits Mannschaften aus ganz Ostösterreich genannt. Besonders freut uns, dass Sturm Graz, der Verein mit dem besten Nachwuchs in der Steiermark, in mehreren Altersklassen mit Teams vertreten ist“, sagt Franz Handler.

Für Fragen steht Herbert Schweiger (Tel. 0664/8610769) zur Verfügung.Weitere Infos und auch den Anmeldeschein zum Herunterladen findet man unter www.juniorshartberg.com. Anmeldungen sind nur mittels Mail tsv-hallenturnier@gmx.at oder Fax 03332 64320 4 möglich.Sa., 10. Dez. 2016 nachmittags U 13 Stichtag: 1.1.04 und jüngerDo., 8. Dez. 2016 nachmittags U 14 Stichtag: 1.1.03 und jüngerDo., 8. Dez. 2016 vormittags U 8 Stichtag: 1.1.09 und jüngerMi., 7. Dez. 2016 ab 18 Uhr U 17 Stichtag: 1.1.00 und jüngerFr., 9. Dez. 2016 vormittags U 12 Stichtag: 1.1.05 und jüngerFr., 9. Dez. 2016 nachmittags U 16 Stichtag: 1.1.01 und jüngerSa., 10. Dez. 2016 vormittags U 9 Stichtag: 1.1.08 und jüngerSo., 11. Dez. 2016 vormittags U 7 Stichtag: 1.1.10 und jüngerSo., 11. Dez. 2016 nachmittags U 11 Stichtag: 1.1.06 und jüngerSa., 17. Dez. 2016 vormittags U 10 Stichtag: 1.1.07 und jüngerSa., 17. Dez. 2016 nachmittags U 15 Stichtag: 1.1.02 und jüngerSo., 18. Dez. 2016 Kampfmannschaftsturnier