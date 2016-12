Aus dem Feuer - direkt in das Eis

27.12.2016, 20:29 Uhr

Die schnellsten Rodler der Welt halten bei der Siegerehrung am 29. Jänner Trophäen aus Burgau in Händen.

Von 26. bis 29. Jänner 2017 geht in Innsbruck die 47. Rodel WM über die Bühne.Wenn die Sportler am Finaltag nach den Runden im Eiskanal also am Stockerl ihre Trophäen in Händen halten, ist auch der Burgauer Josef Eder live dabei. Denn der Künstler aus Burgau gestaltete in seinem Atelier in der alten Schmiede in Burgau die Pokale für die schnellsten Rodler der Welt. Aber alles von Anfang an.Begonnen hat eigentlich alles bei den Fußballeuropameisterschaften 2008 in Österreich, für die der 48-jährige Burgauer damals die Siegertrophäen entwarf. "Dort wurde der Verein GOFUS (Golfende Fußballer - Anm. von der Redaktion) auf mich aufmerksam", so Eder.

Dem Sport verschrieben

350 Kilo Edelstahl

Zur Person

Seit dem hat er bereits Skulpturen und Pokale für die Prämierung der besten Billa-Filiale Österreichs, Torschützenkönig des Jahres der österreichischen Bundesliga, für die Prämierung "Weingut des Jahres der Steiermark" sowie für den KaiserCup, dem Kult-Golfturnier von Franz Beckenbauer - um nur einige zu nennen - entworfen. Seine speziellen Lederhosen-Stehtische sind auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt und stehen sogar in Paris beim US-Botschafter.Vor mehr als einem Monat kam dann der Auftrag zur Rodel-WM. "Das ist schon etwas ganz besonderes für mich", zeigt sich Eder sichtlich stolz. Schließlich findet die Rodel-WM nur alle 10 Jahre in Österreich statt.Insgesamt 350 Kilogramm Edelstahl wurden von Eder in aufwendiger Handarbeit innerhalb von drei Wochen kunstvoll zu 48 Trophäen für 16 Bewerbe verarbeitet. Der Siegerpokal wiegt stolze sieben Kilo. Allein das Herauslasern der Figuren überlies er einer Spezialmaschine. Das Blau im Pokal steht symbolisch für das Eis. Gold, Silber und Bronze, zeugen vom Rang des Gewinners.Josef Eder ist am 3. Februar in Burgau geboren, verheiratet und hat drei Kinder. Nach seiner Tischlerlehre arbeitet er im elterlichen Betrieb, bevor er 1990 die Lehre um Friseur begann. 1992 eröffnete er die Friseursalon Eder in Burgau gemeinsam mit seiner Frau Bettina. Zeitgleich begann er künstlerisch tätig zu werden. 2005 eröffnete er den Kunstgarten, 2012 kam das Atelier in der alten Schmiede in Burgau dazu. Seit 2008 fertigt er Pokale für verschiedenste Veranstaltungen in ganz Österreich.