Der VC Dragons Fürstenfeld verliert Bezirksderby in Hartberg

23.01.2017, 11:45 Uhr

Topspiel im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.Die beiden Teams aus dem zusammengeführten Gemeinden Hartberg und Fürstenfeld, trafen am Samstag, dem 21.01. in der alten Hartberg-Halle aufeinander. Vor einem tollen Publikum, begleitet von Stadionsprecher und DJ, ging das Spiel mit 3:0 an die Hausherren aus Hartberg.Der VC Dragons Fürstenfeld reiste völlig erholt und topmotiviert nach Hartberg, wo man immer schon freundlich und fair begrüßt wurde. Auch diesmal gilt es dem Team aus Hartberg einen Dank auszusprechen. Trotz heißer Phase im unteren Tabellenbereich, sowie der Tatsache eines Derbys, ging das Spiel fair und freundschaftlich von Statten.

Bei den Dragons scheint aktuell die Luft draussen zu sein, trotz extrem guter Trainingsbeteiligung, konnten die Mannen run um Spielertrainer Richter schon länger keinen Sieg mehr feiern. Man sucht die Fehler in der Annahme, sowie Verteidigung. Die nächsten beiden Spiele werden leider kein leichteres Unterfangen, trifft man am Samstag, dem 28.01. um 18:00 auf das Team UVC Holding Graz/2. Die Grazer sind aktuell Tabellenvierte und werden sicher alles geben um in Fürstenfeld 3 weitere Punkte einzufahren.Nichts desto trotz wünschen wir den Dragons alles gute für das schwierige Heimspiel und hoffen auf zahlreiche Unterstützung.