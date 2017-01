Dubai; (Ultra)Marathon: 200. Jubiläum!!!

25.01.2017, 18:03 Uhr

Am 20. Jänner 2017 durfte ich in Dubai (Ultra)Marathon 200 laufen. Ultramarathons sind übrigens Läufe, die länger als 42,195 km sind.200 Marathons, das bedeutet Läufe in 4 Kontinenten, in 25 Ländern, in über 100 Orten auf dieser Welt gelaufen zu sein.

200 Marathons bedeuten viele schöne Orte, wie New York, Chicago, die Sahara, den Baikalsee, Jerusalem, Berlin, Hamburg, Jordanien, den Kilimanjaro... kennenzulernen.Des weiteren bedeutet das auch viele Lauffreunde, von überall her.Danke allen die mich dabei unterstützt haben.Auch, wenn ich im Moment nicht ganz so fit bin, gehts jetzt an die nächsten 200 Abenteuer.Kurz noch einige Worte zum Dubaimarathon. Dubai, finde ich ist eine Retortenstadt, mit viel Luxus, der aber meiner Meinung nach ein Herz und eine Seele fehlt. Aber vielleicht habe ich in den wenigen Tagen auch nicht so viel gesehen und habe sozusagen die "Seele" verpasst.Ähnliches gilt auch für den Marathon. Da gibt es nicht wirklich schönes. Es sind halt 42,195 km. Thats it. Aber es ist der am höchsten dotierte Marathon. Für einen möglichen Weltrekord, hätte der Sieger 450.000 $ bekommen.Also an Geld, Gold und Vermögen fehlt es nicht.Marathon geschafft. Kein Preisgeld bekommen und glücklich wieder nach Hause ins heimatliche Hartberg und Burgau gekommen. :D