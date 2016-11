Feierlicher Empfang für Elisabeth Kindermann

28.11.2016, 17:44 Uhr

Zurück in der Heimat wurde der WM-Teilnehmerin von den Vertretern der Marktgemeinde und des Tourismusverbandes Bad Waltersdorf ein feierlicher Empfang bereitet. Bgm. Josef Hauptmann, TV-Vorsitzender Gernot Deutsch und Geschäftsführer Thomas E. Drechsler gratulierten zur erfolgreichen WM-Teilnahme, die auch dazu beiträgt den Namen Bad Waltersdorf international noch bekannter zu machen. „Du bist ein echtes Aushängeschild für unsere Gemeinde“, so Bgm. Hauptmann. TV-Vorsitzender Deutsch freute sich über „eine Ausnahmesportlerin, die immer zu Bad Waltersdorf steht.“Für Elisabeth Kindermann ist die erfolgreiche WM-Teilnahme kein Grund „die Hände in den Schoß zu legen“, im kommenden Jahr stehen die Europameisterschaft in Frankreich, die Damen-Europameisterschaft in Polen und die Staatsmeisterschaft auf dem Programm, eines der Ziele ist natürlich die Qualifikation für die nächste WM, die in Niederösterreich stattfinden wird.