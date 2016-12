Fußball-Nachwuchs zeigt großes Können

10.12.2016, 11:34 Uhr

Das Hartberger McDonalds/Sparkasse/Stadtwerke-Nachwuchsturnier läuft auf Hochtouren.

Mit genau 200 Mannschaften aus ganz Ostösterreich und dem angrenzenden Ausland sowie rund 2.400 spielenden Kindern und Jugendlichen ist das 28. McDonalds/Sparkasse/Stadtwerke-Nachwuchs-Fußballturnier in der Stadtwerke-Hartberghalle das größte Hallenturnier Österreichs. Bisher wurden die Altersklassen U8, U12, U14, U16 und U17 gespielt und gleich zweimal konnten sich die Juniors Hartberg den Sieg holen.In der Altersklasse U14 gewannen die Juniors Hartberg I im Finale gegen den FC Stadlau mit 5:2; überragender Spieler war Fabian Wilfinger der alle fünf Juniors-Tore erzielte. In der Altersklasse U17 konnten sich die Juniors Hartberg I im Finale gegen das FAZ Ost mit 4:2 durchsetzen, für die Juniors-Treffer sorgten Andreas Radic (3) und Alex Schmutzer. Für die perfekte Organisation des Turniers sorgen auch heuer Anton Winkler, Herbert Schweiger und Franz Handler gemeinsam mit zahlreichen freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern.Abgeschlossen wird das 28. Hartberger McDonalds/Sparkasse/Stadtwerke-Nachwuchsturnier am Samstag, 17. Dezember mit dem U10-Turnier (vormittags) und dem U15-Turnier (nachmittags). Am Sonntag, 18. Dezember steht das Kampfmannschaften-Turnier auf dem Programm.