16.12.2016, 07:58 Uhr

2016 gab es insgesamt sieben Bewerbe in Slowenien, Italien, Kroatien und Österreich, bei denen Cathérine Prasch aus Übersbach und Rafael Schrapf aus Dietersdorf/Loipersdorf für den TUS Feldbach an den Start gingen und jeweils auf 2.000 Meter tolle Ergebnisse feiern durften: beide konnten den Gesamtsieg in ihren Klassen mit nach Hause nehmen.