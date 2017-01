Hartberg startete mit Testtag

12.01.2017, 21:14 Uhr

Die TSV Hartberg Kicker gehen gut vorbereitet in einige harte Trainingwochen.

Der Tabellenzweite des Herbstdurchganges der Regionalliga Mitte, TSV Prolactal Hartberg startete mit einem Testtag in die Vorbereitung für die Frühjahrssaison. "In drei Gruppen checkten wir beim ganzen Kader, ob die Hausaufgaben beim individuellen Heimprgramm gut gemacht wurden", sagte Trainer Uwe Hölzl anlässlich des ersten Trainings in der Hartberghalle. Bis Meisterschaftsbeginn gibt es fünf Mal pro Woche Training beziehungsweise Regeneration in Bad Waltersdorf und einmal Match. Sonntags haben die Hartberg Kicker frei. Daniel Bartosch (Liezen), Kevin Vaschauner (Traiskirchen) und Paul Krizanac (unbekannt) haben den Verein verlassen. Bislang einziger Neuzugang ist Torhüter Rene Swete, der nach seinem Engagement bei Grödig nun ein halbes Jahr vereinslos war. "Ihm fehlt natürlich die Spielpraxis, er ist aber mit großem Ehrgeiz bei der Sache und wir erwarten uns von ihm doch einiges", meinte Trainer Hölzl. Grundsätzlich zeigte sich das Hartberger Trainerduo Hölzl/Semlic mit dem Fleiß der Kaderspieler zufrieden. "Sie haben alle gut gearbeitet, darauf können wir jetzt aufbauen und mit viel Elan und Zuversicht in die Frühjahrssaison starten", erklärten die beiden Hartberger Coaches. Erster Test ist am 24. Jänner 2017 auf Hartberger Kunstrasen um 18.30 Uhr gegen Krottendorf. Am 27. Jänner folgt ein Match gegen den KSV in Kapfenberg.