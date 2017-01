Hobby zum Beruf gemacht

11.01.2017, 07:23 Uhr

Nach Jahren der Suche machte ein oststeirisches Multitalent sein Hobby zum Beruf.

Schlummernde Talente erwecken

Als Schüler war es der große Traum von Daniel Muhr aus Köppelreith wie einst Thomas Muster der Filzkugel nach zu jagen und er besuchte den Schwerpunkt Tennis in der Sporthauptschule Rieger in Hartberg. Auch während des Besuches des Polytechnischen Lehrganges in Pöllau stand eigentlich noch der Sport im Mittelpunkt seiner Freizeitgestaltung. Nebenbei schlummerte aber schon immer das Interesse an der Musik in ihm. Er nahm schon seit Jahren privat Schlagzeugunterricht. Während seiner Malerlehre schloss er sich einer Gleisdorfer Coverband an. „Das war der eigentliche Kick, der mir zeigte, dass es in Richtung Musik gehen wird“, sagt der nun 23-Jährige. Nach der Malerlehre absolvierte er noch die Berufsmatura. „Eigentlich wollte ich danach beim Bundesheer bleiben, als sich die Militärmusikkapelle der Kaserne, wo ich meinen Grundwehrdienst absolvierte, aber damals auf löste, blieben zwei Möglichkeiten, ein Musikstudium zu beginnen oder sich den „Alpenrockern“ anzuschließen“, meint Daniel Muhr heute. Er entschied sich für die „Alpenrocker“, einer internationalen Tournee-Band, die immer von April bis November unterwegs ist. „Ich bin jetzt 23 Jahre alt, das kann ich nur jetzt machen. Es ist ein harter Job, der mir als Schlagzeuger geistig und körperlich alles abverlangt. Da kommt mir meine sportliche Konstitution schon zu Gute“, erklärte der Profimusiker. Heuer werden die „Alpenrocker“ ihre Vorjahrstournee mit Gastspielen in China (Peking, Shanghai, Hongkong, Harbin, Shengdu und andere), Finnland und Dubai wiederholen.„Die Tournee war eine tolle Sache. Da spielten wir fast immer bei Volksfesten vor internationalem Publikum, denn ein Großteil der Gäste sind Europäer, die in diesen Ländern arbeiten. Wenn für mich selbst dann manchmal ein bisschen Ruhe bleibt, versuche ich mich als Kinderbuchautor, um ein wenig abschalten zu können“, verrät das Multitalent. Sein erstes Kinderbuch „Die Abenteuer des kleinen Moritz“ wird jetzt noch vor Tourneebeginn bereits im Februar auf den Markt kommen. An der Fortsetzung dieses stark autobiografischen Werkes „Moritz geht auf Weltreise“ arbeitet Daniel Muhr bereits. Illustriert werden die Kinderbücher von ihm selbst, denn neben sportlichem und musikalischem Talent schlummern auch noch grafische und bildnerische Fähigkeiten im jungen Köppelreither. Zwischendurch hält er auch Vorträge in musikorientierten Gymnasiumsklassen. „Da gibt es viele junge Musiker, die natürlich auch mit dem Metier als Tourneemusiker liebäugeln. Denen kann ich wertvolle Tipps geben und auch die Gewissheit, dass das alles mit Party sowie Jubel, Trubel, Heiterkeit wenig zu tun hat. Es ist ein unglaublich harter, aber interessanter Job“, gab Muhr abschließend zu verstehen.