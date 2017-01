Kadan im Crosslauf erfolgreich

25.01.2017, 14:20 Uhr

In einem harten Rennen holte sich Ursula Kadan den steirischen Landesmeistertitel im Cross-Lauf

Die Fürstenfelder Parade- Orientierungsläuferin Ursula Kadan war diesmal nicht in ihrer Disziplin im Orientierungslauf sondern bei den steirischen Crosslauf-Meisterschaften erfolgreich im Einsatz. "Ich habe mich auf der 5,2 km langen, anspruchsvollen, sehr kurvigen und teilweise sehr eisigen Strecke gleich zu Beginn an die Spitze des Feldes gesetzt und konnte einen Start-Ziel-Sieg feiern. Leicht war es aber nicht, die Triathletin Romana Slavinec saß mir bis kurz vor Schluss immer im Nacken, es war sehr spannend. Am Ende der letzten Runde konnte ich sie aber doch noch etwas abhängen und ich konnte mir den steirischen Crosslaufmeistertitel sichern", schilderte Kadan. Dadurch, dass ein Großteil des OL-Nationalteams teilgenommen hat, wurde die Qualität dieser Titelkämpfe ernorm aufgewertet. Derzeit ist Ursula Kadan mit dem Bundesheer auf Trainingslager in St. Jakob im Walde, wo die Bedingungen für den Ski-Orientierungslauf genützt werden.