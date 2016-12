Kadan startet mit neuem Trainer

20.12.2016, 20:37 Uhr

Österreichs Top-Orientierungsläuferin Ursula Kadan startet mit einem neuen Trainer mit viel Optimismus.

Wie es jetzt weitergehtNach einer außergewöhnlich langen Saison mit Trainingsbeginn bereits Anfang November 2015 wegen der Grundausbildung beim Bundesheer und dem Ende erst im November 2016 wegen der Militärweltmeisterschaft in Brasilien hatte die Top-Orientierungsläuferin Ursula Kadan nur eine ganz kurze aber nach den tollen Erfolgen bei der Militärweltmeisterschaft, wo sie Vizeweltmeisterin wurde, wohlverdienten Trainingspause zwischen zwei Saisonen. Bereits Mitte Dezember startete sie mit einem Grundlagenausdauertrainingslager mit dem Bundesheer wieder voll ins Wintertraining und damit in die Vorbereitung für die kommende Saison. "An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei meinem langjährigen persönlichen Trainer Markus Buchtele bedanken. Sechs Jahre lang, also fast seit Beginn meiner Elitekarriere, hat er mich erfolgreich betreut und begleitet, davor war er auch mein Juniorentrainer. Ohne ihn wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Danke, Markus", blickt Kadan auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Markus Buchtele zurück. Das Ruder bei der Trainingsplanung und auch bei den Abläufen hat nun nach der WM Roland Fesselhofer übernommen. "Nach einem vielversprechenden Einstieg freue ich mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Roland Fesselhofer, die kommende Saison und die neuen Aufgaben", meinte Kadan optimistisch mit Fokus aufs neue Jahr.