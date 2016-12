Kein Happy-End für die Panthers

04.12.2016, 21:10 Uhr

Die Fürstenfeld Panthers unterlagen den Trainskirchen Lions mit 84:89.

Die Raiffeisen Panthers forderten im Raubkatzenduell die Lions aus Traiskirchen bis in die letzten Sekunden. Die Heimischen starteten wie aus der Pistole geschossen und führten bis vier Minuten vor Schluss mit 10 Punkten, ehe sehr viele Schiedsrichterentscheidungen das Spiel zu Lasten der Fürstenfeld Panthers kippen ließen. Die Panthers unterlagen den Traiskirchen Lions schließlich knapp 84:89. Der vergebene Sieg bedeutet zwar einen kleinen Rückschritt, aber man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat bis zuletzt tapfer gekämpft. Man haderte aber sehr mit einigen Entscheidungen der Unparteiischen. Die Panthers liegen in der Tbelle nun auf Platz 6. Am kommenden Mittwoch steht das schwere Auswärtsspiel in Gmunden, es wird live auf Sky-Austria übeertragen, auf dem Programm, ehe am Sonntag, 11.12. 2016 um 17 Uhr die Kapfenberg Bulls nach Fürstenfeld kommen. Das Auswärtsspiel wurde bekanntlich souverän gewonnen, auch diesmal wollen die Panthers als Sieger vom Parkett gehen. Die Panthers haben bis jetzt noch gegen keinen steirischen Gegner in dieser Saison verloren. Zweimal siegte man gegen Graz und einmal gegen Kapfenberg. So kann es weitergehen. Als Voraviso sollten die Fans den 19.12. im Kallender anstreichen, da kommt Titelfavorit WBC Wels in die Stadthalle. Dieses Spiel wird ebenfalls direkt auf Sky-Austria übertragen.