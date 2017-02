Keine Chance gegen die Hot Shots aus Kapfenberg

13.02.2017, 07:22 Uhr

Am Sonntag hatte aber die SPG Hartberg/Weiz den besseren Start. Bereits in der ersten Minute konnte Zöbinger die Führung einleiten. Dann spielten aber wieder die Hot Shots und die Spielgemeinschaft musste vier Tore kassieren ehe Kober und Gradinger auf ein 3:4 umstellten. Endstand 5:6 aus Sicht der SPG Hartberg/Weiz, die trotzdem auf dem zweiten Tabellenrang liegt.Am kommenden Samstag, den 18.2. um 19 Uhr kommen die Wölfe aus Zeltweg in die Eishalle Weiz. Ein Sieg bevor die PlayOffs beginnen wäre hier angebracht.