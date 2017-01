Kids Bezirksolympiade sucht sportlichste Volksschule

10.01.2017, 20:45 Uhr

Am 23. Jänner 2017 ist Anmeldeschluss für die am 26. Jänner in der Hartberghalle stattfindende Kids Bezirksolympiade.

Bei der 14. Auflage der "Kids Bezirksolympiade", die von der NMS & SMS Rieger am 26. Jänner 2017 in der Stadtwerke Hartberghalle veranstaltet wird, geht es um den Titel "Sportlichste Volksschule" des Bezirks. Anmeldeschluss ist Montag, der 23.01.2017.In vielen Volksschulen des Bezirks hat die „Kids Bezirksolympiade“ der SMS Hartberg Rieger mittlerweile einen Fixplatz im Terminplan. „Damit kommt in den Wochen vor der Bezirksolympiade dem Sportunterricht eine größere Bedeutung zu. Die Auswahl der TeilnehmerInnen, gezielte Vorbereitung auf die Bewerbe und Motivation zur Bewegung sind gerade zu Zeiten, in denen die Themen mangelnde Bewegung und Übergewicht der Jugend diskutiert werden, ein wichtiger Beitrag der Volksschulen zur Gesundheit unserer Kinder“, sagt Organisator Mag. Robert Lattinger.Nachdem in den vergangenen Jahren bis zu 170 Kinder in 42 Teams, ein Team besteht aus zwei Mädchen und zwei Buben, begeistert und mit viel Spaß um den Titel kämpften, soll diese Veranstaltung auch 2017 wieder zu einem sportlichen Höhepunkt für Kinder im Volksschulalter im Bezirk Hartberg werden.Die sportmotorischen Bewerbe 20 Meter Sprint, Standweitsprung, Tennisballweitwurf sowie Hindernislauf werden in bewährter Weise als Teambewerb durchgeführt. Anschließend entscheiden Volleyball, Tennis und Fußball in vereinfachter Form über die Platzierung der Mannschaft. „Die Vielfältigkeit der Wettbewerbe ermöglicht allen TeilnehmerInnen Erfolgserlebnisse und Spaß. Alleine das Antreten in einem Wettbewerb vor so zahlreichem Publikum in der Stadtwerke Hartberg-Halle stellt für die Kids ein Erlebnis dar“, erklärte Lattinger.Information und Anmeldung in der NMS SMS Hartberg-Rieger mit IT:* Im Internet unter http://www.nms-rieger.at/ * Telefonisch unter 03332-603-440