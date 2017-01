Panthers in Wurflaune

29.01.2017, 20:37 Uhr

Mit zwei Siegen katapultierten sich die Fürstenfeld Panthers zwischenzeitlich auf Platz fünf in fer Tabelle.

Die beiden überzeugenden Heimsiege gegen Graz und Klosterneuburg bedeuten derzeit der 5. Tabellenplatz dür die Raiffeisen Fürstenfeld Panthers. Gegen Graz war es lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel, am Ende setzten sich die Panthers mit 82:74 durch. Marko Car war mit 21 Punkten der Topscorer der Panthers. Im zweiten Heimspiel der vergangenen Woche gegen die Klosterneuburg Dukes ließen die Raiffeisen Panthers nichts anbrennen und sie feierten einen nie gefährdeten Sieg. Das 77:61 bedeutet auch, dass die Panthers wieder innerhalb der Play-Off Plätze rangieren. Jetzt stehen aber zwei Auswärtsspiele auf dem Programm. Am Donnerstag, 2. Februar, geht es nach Oberwart zum überlegenen Tabellenführer. Am Sonntag, 5. Februar, sind die Panthers in Traiskirchen zu Gast. Das nächste Heimspiel folgt 13. 2. um 17:00 gegen Gmunden. Zuvor müssen die Panthers im Cup Viertelfinale am 10. 2. ebenfalls nach Gmunden.