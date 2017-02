RUPO-Fenster-Wintercup 2016/17 - erste Semifinalpartien

05.02.2017, 20:46 Uhr

So spielten im Mixed-A-Bewerb Petra Heschl-Winkler/Claus Schützenhöfer und Lena Ivancsics/Johann Fabsits um den Einzug ins große A-Finale. Ivancsics/Fabsits gewannen 6:3/6:2 und spielen somit am 04. März um den Sieg im Mixed-A-Bewerb.Im Mixed-C-Bewerb zogen Nina Hammer/Erich Drapela mit einem knappen 3:6/7:6/10:6 gegen Bianca Hierzer/Herbert Tauss in das große C-Finale ein.Die k.o.-Raster, alle Ergebnisse und die Spielpläne der kommenden Wintercupwochenenden findest du im Internet auf der Website des Hauptsponsors unter www.rupo.co.at und Berichte des Abdabeis findest du auf der Facebookseite des Sportaktivparks Bad Waltersdorf.