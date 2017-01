RUPO-Fenster-Wintercup 2016/17 - Gruppenphase ist zu Ende

15.01.2017, 22:13 Uhr

Markus Gerngroß und Egbert Pfleger mussten in ihrem letzten Gruppenspiel einen Sieg einfahren um in die k.o.-Phase weiter zu kommen, und das schafften sie mit einem 6:2/6:1 Sieg gegen Rudi Siderits und Hannes Klausz. Enger und spannender war die Entscheidung im Doppel Kurt Ivancsics/Kurt Neubauer gegen Max Ertl/Gerhard Kornhofer. Nach zwei Tiebreakentscheidungen in den ersten beiden Sätzen musste das Matchtiebreak entscheiden. Ivancsics/Neubauer gewannen schließlich 6:7/7:6/10:5.Die Turnierraster für die k.o.-Phase wurden am Samstag ausgelost. Ab jetzt entscheidet jedes Spiel über den aktiven Verbleib im Turnier.Die k.o.-Raster, alle Ergebnisse und die Spielpläne der kommenden Wintercupwochenenden findest du im Internet auf der Website des Hauptsponsors unter www.rupo.co.at und Berichte des Abdabeis findest du auf der Facebookseite des Sportaktivparks Bad Waltersdorf.