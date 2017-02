Tolle Leistungen bei der Bezirksschulschimeisterschaft der Volksschüler

14.02.2017, 18:02 Uhr

Thomas Grabner von der SU Wenigzell flaggte den Riesentorlauf (1 Durchgang) mit 16 Toren aus. Schnellster bei den Buben war Lukas Mantsch, U11, VS St. Magdalena mit 29,19 sec. und Carolina Feiner, U9 VS St. Jakob i. W. und Anja Blütenkranz, U10, VS Pinggau waren mit je 32.61 sec. die schnellsten Mädchen. Die Mannschaftswertung gewann die VS Wenigzell vor der VS Vorau und der VS Pinggau. Weitere Ergebnisse unter www.skizeit.at.