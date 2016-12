Als beliebtes, feines Skiresort mit breiten schn

13.12.2016, 19:46 Uhr

bietet das Schneeland Wenigzell Schneespaß für die ganze Familie. Man kann den Altagsstress hinter sich lassen und die naturbelassene Winterlandschaft fern ab der Großstadt genießen.Wer dem turbulenten Liftstress in den Der Natur auf der Spur im Schneeland Wenigzellgroßen Skigebieten entfliehen will, ist hier gut aufgehoben. Freude an der Bewegung, sportliche Aktivitäten in der intakten naturbelassenen Umgebung des Jogllandes steht im Vordergrund in einem stressfreien familiären Ambiente.Kleine wie auch Große können in der modernen Schischule sicher ihre ersten Schwünge auf dem Schnee unternehmen – für die Extra-Portion Motivation sorgt dabei Pistenpinguin Paul von der Schischule Wenigzell. Nachtschifahren immer freitags von 18.30 bis 21 Uhr.