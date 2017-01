AMS Hartberg-Fürstenfeld präsentierte die Jahresbilanz 2016

24.01.2017, 16:18 Uhr

Mehr offene Stellen im Fremdenverkehr, Rückgang bei Jugendarbeitslosigkeit - das AMS Hartberg-Fürstenfeld gab einen Überblick über das vergangene Arbeitsmarktjahr.

Im Jahresdurchschnitt 2016 ist zwar weiterhin ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen, allerdings gab es in den letzten 4 Monaten des Jahres erstmals seit Jahren wieder eine positive Tendenz. Seit September ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit fest zu stellen.Insgesamt waren im Jahresdurchschnitt 3.023 Personen beim AMS arbeitslos vorgemerkt. Das bedeutet insgesamt gegenüber dem Jahr 2015 einen Anstieg von 2 Prozent.Bei den 1.695 Männern ist sogar ein leichter Rückgang von 0,2 Prozentpunkten zu verzeichnen. Der Vorgemerktenbestand bei den Frauen stieg um 5,4 Prozent auf insgesamt 1.328.

Sinkende Jugendarbeitslosigkeit



Arbeitslosigkeit im Alter steigt weiter an

Leichtes Plus bei unselbständiger Beschäftigung

Mehr gemeldete Arbeitslose

Anstieg an offenen Stellen im Fremdenverkehr

Die Entwicklung nach Altersgruppen zeigt bei den Jugendlichen unter 19 Jahren eine sehr erfreuliche Entwicklung - hier liegt der Vorgemerktenbestand um 12,2 Prozent unter dem Vergleichswert des Jahres 2015. Auch bei den 19 bis 25 Jährigen ist die Arbeitslosigkeit gesunken (minus 2,5 Prozent), ebenso bei den Personen im Haupterwerbsalter zwischen 25 und 49 Jahren (minus 1 Prozent).Starke Steigerungen hingegen hat es bei den über 50 Jährigen gegeben, hier liegt der durchschnittliche Jahreswert um 12 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres.In absoluten Zahlen bedeutet das, dass durchschnittlich 904 Vorgemerkte über 50 Jahre alt sind, das ist rund 30 Prozent des gesamten Vorgemerktenbestandes.Für das gesamt Jahr 2016 errechnet sich eine Arbeitslosenquote 7,5 Prozent. Das bedeutet im Vorjahresvergleich eine leichte Steigerung von 0,1 Prozentpunkten. Damit liegt Hartberg unter allen AMS Bezirken der Steiermark an 7. Stelle.Die steirische Arbeitslosenquote beläuft sich auf 8,2 Prozent. Für Österreich errechnet sich eine Quote von 9,1 Prozent.Leicht positiv hat sich auch die Zahl der unselbständig Beschäftigten entwickelt. Im Jahresdurchschnitt waren 17.143 Frauen und 20.166 Männer somit insgesamt 37.310 Personen unselbständig beschäftigt, - das ist ein leichtes Plus von 0,2 Prozent.Bei den unter 25 Jährigen ist die unselbständige Beschäftigung aus demographischen Gründen rückläufig (minus 4,1 Prozent), bei den über 50-Jährigen ist ein Anstieg von 5 Prozent zu verzeichnen.9.733 Personen haben sich im Laufe des Jahres beim AMS arbeitslos gemeldet. Das sind um 48 Personen oder 0,5 Prozent mehr als 2015.Bei den Frauen gab es eine Anstieg von152 Personen, bei den Männern hingegen sind um 104 Personen weniger arbeitslos geworden.Im Jahresdurchschnitt ist die Zahl der Personen, die sich in Schulungs-, Orientierungs-, oder Trainingsmaßnahmen befanden um 4,9 prozent auf 621 gestiegen. Der Anstieg fällt bei den Frauen deutlicher aus als bei den Männern.222 Mädchen und 238 Buben ließen sich im Laufe des Jahres beim AMS lehrstellensuchend vormerken,- das entspricht einem Rückgang von 8,9 Prozent.Eine Zunahme gab es bei den gemeldeten offenen Lehrstellen, - mit insgesamt 387 Angeboten kam es zu einer Steigerung von 15,2 Prozent.Die positive Entwicklung des Stellenmarktes setzte sich auch 2016 fort. Insgesamt wurden dem AMS 3.600 offen Stellen gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von 10 Prozent. Die mit Abstand meisten Angebote gab es in den Fremdenverkehrsberufen.