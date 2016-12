Auf der Leiter zum beruflichen Erfolg

28.12.2016, 12:03 Uhr

Im Rahmen ihrer Ausbildung an der Agrar-HAK Fürstenfeld verarbeiten Schüler auch den Rohstoff Holz.

Die von der Bundeshandelsakademie (BHAK) Fürstenfeld mit Direktorin Eva Maria Gruber angebotene Ausbildungsschiene Agrar-HAK bietet Schülern seit Herbst 2014 eine Kombination aus wirtschaftlichen Fächern sowie einer fundierten landwirtschaftliche Ausbildung. Partnerschule ist die Land- und Forstwirtschaftliche Fachschule Hatzendorf mit Direktor Franz Patz. Neben regelmäßigen wöchentlichen Unterrichtseinheiten in Hatzendorf, bei denen der Fokus auf die Praxis gelegt wird, nehmen die Schüler auch an geblockten Intensiveinheiten wie der Herbstanbauwoche, dem Maisbautag oder der Waldwirtschaftswoche teil. Zum Ausbildungszweig gehört ebenfalls die Holzbearbeitung. Ihr handwerkliches Geschick erproben die Schüler bei der Herstellung von Werkstücken, wie jüngst einer Holzstehleiter.

Praxisorientiert

Tag der offenen Tür

„Ich absolviere heuer schon das dritte Jahr Unterrichtseinheiten in Hatzendorf und bin vom Konzept der Agrar-HAK begeistert", berichtet Schüler Franz Lafer. Weitere Praxisbereiche, für die bis zum 4. Jahrgang rund 680 Unterrichtsstunden aufgewendet werden, sind Milchverarbeitung, Pflanzenbau, Landtechnik und Baukunde, Obstbau und Obstverwertung, Waldwirtschaft, Tierhaltung, Fleischverarbeitung, Direktvermarktung und Metallbearbeitung.Im Maturajahr haben die Schüler die Möglichkeit, eine Diplomarbeit mit Agrarbezug zu verfassen. Im Anschluss an die HAK-Matura können Absolventen in verkürzter Form den Fachschulabschluss und den Berufsabschluss "Landwirtschaftlicher Facharbeiter" erwerben. "Diese Zusatzausbildung zur klassischen Business-HAK eröffnet unseren Schülern eine Reihe weiterer Berufschancen", spricht Direktorin Eva Maria Gruber von einer sinnvollen Investititon in die Zukunft.Am Freitag, 20. Jänner 2017, findet an der BHAK Fürstenfeld von 10.00 - 16.00 Uhr sowie von 18.00 - 20.00 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Interessierte Jugendliche können sich im Rahmen der Infoveranstaltung näher über die Ausbildungszweige Business-HAK und Agrar-HAK informieren.