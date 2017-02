Das Impulsquartier Loipersdorf öffnete seine Türen

01.02.2017, 11:09 Uhr

2.406 Quadratmeter geben Raum und Impulse zum Tagen und Feiern in der Region.

Seit Ende 2016 tritt das Impulsquartier Loipersdorf - vormals Thermenland Congress Center - als eigenständige Tochtergesellschaft der Therme Loipersdorf mit neuem Namen und neuem Konzept auf. Beim Tag der offenen Tür öffnete das Kongress- und Veranstaltungszentrum an Europas vielseitigsten Thermenresort nun die Tore für die breite Öffentlichkeit und gab Einblick in ein umfangreiches Angebot.Neben Führungen gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Schnellzeichner, Transpersonaler Klangmeditation, Unterhaltung mit der a-capella-Gruppe Safer Six und Schmankerl vom Genusshandwerk."Ziel ist es allen Besuchern und Teilnehmern einen nachhaltig positiven Impuls zu geben", betonte Sonja Krenn, Leiterin des IQL. "Der Umgang mit Menschen, das Einbringen kreativer Ideen und die intensive Zusammenarbeit mit Partnern aus der Region sind das Rezept für eine erfolgreiche Umsetzung und Durchführung von Veranstaltungen aller Art."

Von Kulinarik bis Kultur

Sieben Konferenzräume mit Platz für bis zu 800 Personen und eine Gesamtnutzfläche von 2.406 Quadratmeter mit moderne und flexible Ausstattung bieten sowohl Raum für private Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Geburtstage, als auch öffentliche und Großveranstaltungen wie Autopräsentationen und Ärztekongresse. Dazu punktet es mit einem innovativen Konzept und zahlreichen Partnerbetrieben in der Umgebung. Auch Kunst und Kultur kommen nicht zu kurz. So sind auch Kabaretts, Lesungen, Volksmusikveranstaltungen und Konzerte geplant. "Im Rahmen des Opernfestivals "Jopera" wird die Orchesterprobe zu Carmen im Impulsquartier stattfinden", verrät IQL-Geschäftsführer Wolfgang Wieser. Für eine ganzjährige Auslastung sind für die Sommermonate auch Feriencamps für Kinder geplant.