Geld und Leben – Wirtschaft neu denken

Im Rahmen eines Frauenfrühstücks am Samstag, 25. März 2017 von 8.30 bis 11.30 Uhr soll im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein das Thema Wirtschaft im Mittelpunkt stehen.

Mit Inputs, Gesprächen und Übungen geht es um das Thema Wirtschaften. Im Zentrum stehen voranbringende und kreative Arten, Wirtschaft neu zu denken und zu praktizieren. Denkerinnen und Praktikerinnen solcher Ansätze neuen Wirtschaftens werden als Mutmacherinnen vorgestellt. Nachgegangen wird der Frage, wie sehr uns das Wirtschaften unserer Herkunftsfamilien prägt. Eine Vision einer Wirtschaft „wie wir sie wollen“ soll entstehen.

Veranstalterinnen: Kath. Sozialakademie Österrreich (ksoe) und Haus der Frauen – Erholungs- und Bildungszentrum

Leitung: Margit Appel, Expertin f. feministisch-ökonomische Frauenbildung, ksoe und eine Absolventin des ksoe-frauenakademie-Lehrgangs „Geld und Leben. Wirtschaftskompetenz entwickeln“ aus der Region.

Anmeldeschluss ist am 22. März, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at