Herz der Handelsakademie ist die Praxis

23.01.2017, 18:27 Uhr

Vor mehr als 20 Jahren wurde an der BHAK Fürstenfeld die erste Übungsfirma gegründet.

In den Räumlichkeiten der Übungsfirma der Bundeshandelsakademie Fürstenfeld gab es Grund zum Feiern - galt es doch, 20 Jahre eines praxisorientierten Erfolgsprojekts revue passieren zu lassen. Im Schuljahr 1996/97 wurde mit der "ÜFA", einer sogenannten Übungsfirma, eine neue, dem Wirtschaftsleben nachempfundene, praktische Unterrichtseinheit im Lehrplan verpflichtend eingeführt. Direktorin Eva Maria Gruber und Maria Hütter, längst dienende ÜFA-Leiterin an der BHAK, präsentierten das Firmenmodell mit 3 Unterrichtsstunden in der Woche gemeinsam mit Schülern einer Runde von Ehrengästen, darunter Vizebürgermeister Johann Rath, der frühere BHAK Direktor Franz Prutsch und Vertreter der Partnerfirmen.Österreichweit gab es bisher rund 5.000 Übungsfirmen, 11 davon wurden in Fürstenfeld gegründet. "Die ÜFA ist bei uns in den 4. Klassen angesiedelt, da sie ein komplexes Wissen und wirtschaftliches Denken erfordert", so Direktorin Eva Maria Gruber.

5 Millionen Euro Umsatz

Administrative und organisatorische Abläufe gleichen jenen der realen Geschäftswelt, gehandelt wird mit fiktiven Produkten und Dienstleistungen auf dem nationalen und internationalen Markt. Wie in jedem Betrieb gibt es Abteilungen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen, die auf Betriebsebene kooperieren müssen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Für Eintragungen ins Firmenbuch, Finanzamt, Anmeldungen bei der Sozialversicherung, Verträge oder Bankgeschäfte steht den mit Dienstverträgen ausgestatteten ÜFA-Mitarbeitern die Internet-Plattform "ACT "(Austrain Center for Trading) zur Verfügung. Die Schüler arbeiten mit Business-Software.1996 wurde in Zusammenarbeit mit dem damaligen Fürstenfelder Traditionsgeschäft "Eisen Senninger" die "Happy Metal GmbH" an der BHAK gegründet. Zu weiteren 3 Firmengründungen kam es bereits 1997. Aktuell werden seit September in der Bio-Hofladen GmbH Geschäfte abgewickelt. Die ÜFA an der BHAK Fürstenfeld wurde seit 2003 bereits 14 Mal zertifiziert. Auch die Bilanz lässt sich sehen: In 20 Jahren erzielten 718 Fürstenfelder BHAK-Absolventen rund 5 Millionen Euro Umsatz, leisteten rund 70.000 Mitarbeiterstunden, wickelten rund 85.000 Geschäftsfälle ab und liegen bei einer Exportrate von 5 Prozent.