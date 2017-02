Infos für die Fachkräfte von morgen

01.02.2017, 14:07 Uhr

Das AMS Hartberg lud zur elften Lehrstellenbörse.

Ein voller Erfolg war die elfte Lehrstellenbörse des Arbeitsmarktservice Hartberg, die von Herwig Matejka, Leiter der Abteilung Service für Unternehmen, in Zusammenarbeit mit Johann Egger und Claudia Koglbauer (BIZ) organisiert wurde. Zahlreiche Jugendliche nutzten die Möglichkeit, um sich über mögliche Lehrstellen im Bezirk Hartberg zu informieren. Als Ansprechpartner standen Vertreter folgender Unternehmen zur Verfügung: Stahl- und Fahrzeugbau Grabner, Hartberg; Baumschule Loidl, Kaindorf; Hotel Falkensteiner, Bad Waltersdorf; Spindler & Spindler, St. Johann bei Herberstein; Magna Steyr, Graz; Heerespersonalamt Jobvermittlung Bundesheer. Das BFI Hartberg stand für Auskünfte zur Lehre mit Matura zur Verfügung und unterstützte bei der Erstellung eines Lebenslaufes.Herwig Matejka konnte nach der Veranstaltung eine positive Bilanz ziehen. „Neben den allgemeinen Informationen wurden zahlreiche Kontakte geknüpft, damit haben wir unser Ziel voll und ganz erreicht.“Als Ergänzung zur Lehrstellenbörse finden im BerufsInfoZentrum in der AMS Geschäftsstelle in Hartberg laufend Lehrlingstesttage statt; Anmeldungen unter Tel.: 03332/62602-803.