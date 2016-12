Licht Loidl Lafnitz: Erfolg mit drei L und vier H

31.12.2016, 11:58 Uhr

Licht Loidl Lafnitz blickte auf 50 Jahre zurück; als Geschenk gab es ein neues Betriebsgebäude.

Bis nach Kasachstan

Keiner hätte es treffender formulieren können, als Moderator Bernd Pratter: „Es sind vier 'H' die den Erfolg der Firma Licht Loidl ausmachen: Herz, Hirn, Hand und Humor.“ Mit rund 1.000 geladenen Gästen, darunter fast alle der mehr als 400 Mitarbeiter, wurde im neuen Betriebsgebäude in Lafnitz das 50-jährige Firmenjubiläum gefeiert.Am 14. Dezember 1966 legten Anna und Alois Loidl mit der Gründung eines Elektrounternehmens mit Einzelhandel die Basis für eine Erfolgsgeschichte, die dazu geführt hat, dass die Firma Licht Loidl mit rund 420 Beschäftigten der größte private Arbeitgeber in der Region ist. Aber der Reihe nach: 1989 übernahmen Edeltraud und Bernhard Loidl das Unternehmen, das Angebot wurde im Laufe der Jahre um die Bereiche Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik ausgeweitet. Gearbeitet wird nicht nur in ganz Österreich, sondern auch in zahlreichen angrenzenden Ländern, der weitest entfernte Auftrag führe im Jahr 2007 bis nach Kasachstan. „Heute sind wir längst Generalunternehmer für technische Gebäudeausstattung“, so Jürgen Loidl, der 2010 als weiterer Geschäftsführer bestellt wurde.

Grund zum Feiern

Das Jubiläum wurde aber nicht nur zum Anlass genommen, um Rückblick auf die 50-jährige Erfolgsgeschichte zu halten, sondern auch um Danke zu sagen. Im Mittelpunkt standen dabei die Mitarbeiter, die dem Unternehmen schon seit vielen Jahren die Treue halten. „Ihr seid die Basis für unseren Erfolg, ohne euch wäre das alles nicht möglich“, so Bernhard und Jürgen Loidl. Ganz besonderer Dank galt auch Gattin Edeltraud und Tochter Doris, die sich mit großem Engagement in die Firma einbringen.Seitens der Gemeinden Lafnitz, Neustift an der Lafnitz und Pinkafeld dankten die Bürgermeister Rudolf Schuch und Johann Kremnitzer sowie Stadtrat Horst Franz, Wirtschaftskammer-Regionalstellenobmann Herbert Spitzer überreichte als Zeichen des Danks und der Anerkennung die Ehrenurkunde in Gold der Steirischen Wirtschaftskammer. Auch die Landtagsabgeordneten Hubert Lang und Anton Kogler reihten sich in die große Schar der Gratulanten ein.