Mitarbeiter-Ehrung bei KAPO

12.01.2017, 16:20 Uhr

Im Pöllauer Tischlereiunternehmen KAPO und Neue Wiener Werkstätte (NWW) wurden wieder zahlreiche MitarbeiterInnen für die langjährige Firmentreue geehrt.

Der Fenster- und Möbelhersteller hat 15 MitarbeiterInnen für ihre langjährige Firmentreue geehrt: Werner Haider und Alois Kainer (40 Jahre Betriebstreue), Andrea Pöttler, Renate Hirzberger, Herbert Berghofer, Hubert Schickbichler, Franz Rath, Johann Köck, Patriz Geier, Gerhard Berghofer, Andreas Kielnhofer, Martin Muhr und Alfred Kielnhofer (30 Jahre Betriebstreue), Sabine Ebner und Peter Ebner (25 Jahre Betriebstreue) sowie Erna Fischer, die in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Geschäftsführer Stefan Polzhofer sprach im Rahmen der alljährlichen Firmenfeier Dank und Anerkennung aus: „Durch langjährige Treue wird sichergestellt, dass wertvolles Know-how und Kompetenzen an unsere Nachwuchskräfte und Lehrlinge im Betrieb weitergegeben werden. Es sind schließlich die MitarbeiterInnen, die das Fortbestehen eines Traditionsbetriebes sichern.“ Die KAPO-Gruppe mit Sitz in Pöllau beschäftigt derzeit rund 250 Mitarbeiter.