Neue Geschäftsführung für "das Sonnenreich"

30.11.2016, 12:07 Uhr

Sandra Sifkovits ist sei November neue Direktorin des Hotels "das Sonnenreich Thermenhotel Loipersdorf"

Mit der Übernahme des Hotels "das Sonnenreich" durch die "THL Thermenhotel Loipersdorf GmbH & Co KG" wurde eine neue Ära für eine langfristig erfolgreiche Entwicklung der Destination Loipersdorf eingeleitet. Die neue Geschäftsführerin und Direktorin stellt Sandra Sifkovits.Schon seit Langem in der Region verwurzelt, begleitet sie das Hotel bereits seit Mai 2010 als Sales und Marketing Manager und kennt durch ihre vorangegangene Tätigkeit in der Therme Loipersdorf – ebenfalls als Sales Manager – auch die Destination mit ihren Vorzügen und Herausforderungen.Den Schwerpunkt des Hotels wird Sandra Sifkovits auf Wellness, Gesundheit, Regionalität, aber auch auf Angebote für Familien legen und mit einer persönlichen Empfangskultur im verstärktem Ausmaß auch wieder „Gastgeber“ sein.Die Eigentümer der Therme Loipersdorf mit den umliegenden Gemeinden, angrenzenden Hoteliers und lokalen Wirtschaftstreibenden sprachen Sandra Sifkvotis ihr Vertrauen aus und freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.