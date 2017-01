Paierl: Wellness und Ayurveda

27.01.2017, 13:54 Uhr

Das bekannte Hotel neben der Heiltherme Bad Waltersdorf wurde einem Relaunch unterzogen.

Rund eine Million Euro



Trend zur Regeneration

Unter dem Motto „Styria meets Asia & Ayurveda“ präsentiert sich der ehemalige Thermenhof Paierl ****Superior in Bad Waltersdorf ab sofort mit dem neuen Namen Wellness- und Ayurvedahotel Paierl ****S.Mit einem Investitionsvolumen von rund einer Million Euro wurden vor allem die Thermal- und Saunawelt mit dem Außenbereich und mit hauseigenem Heilthermalwasser sowie das „Reich der Sinne“ mit den Ruheräumen umfangreich erweitert und modernisiert. 15 Zimmer wurden mit einem vollkommen neuen Schlafkonzept von Samina ausgestattet und tragen ab sofort den Namen „Paierls Sleep Well by Samina“. Im Zuge der Neuerungen wurde auch der gesamte Markenauftritt inklusive Logo relaunched.Präsentiert wurden die Neuerungen von Inhaber Erwin Paierl gemeinsam mit seinem Bruder und Hotel-Investor Herbert Paierl, seit kurzem auch in der Geschäftsführung vertreten, sowie der stellvertretenden Geschäftsführerin Sieglinde Raser. „Unser Ziel ist es, den neuesten Trends nach Regeneration und Erholung im Gästeverhalten zu entsprechen. Durch die Innovationen im im Wellnessbereich und in den Zimmern haben wir nun mehr Raum für Rückzugmöglichkeiten geschaffen“, so Herbert Paierl über die Neuerungen im Wellness- & Ayurvedahotel Paierl ****S.Wellness- & Ayurvedahotel PAIERL ****S, Wagerberg 120, 8271 Bad Waltersdorf; Tel.: 03333/2801; E-Mail: paierl@paierl.at; Web: www.paierl.at



Daten und Fakten

Wellness- und Ayurvedahotel PAIERL ****S70 Zimmer61 Mitarbeiter; davon 5 Lehrlinge und 7 indische Mitarbeiter im Bereich AyurvedaJahresumsatz: 4,2 Millionen Eurodurchschnittliche Jahresauslastung: 80 Prozent