25.01.2017, 10:28 Uhr

Seniorenwohnheim ist größter Arbeitgeber

In Söchau gibt es über 60 aktive Unternehmer. Insgesamt verdienen in der auf den Tourismus und auf hochqualitaives Wohnen ausgerichteten Gemeinde rund 140 Menschen ihren Lebensunterhalt. Größter Arbeitgeber ist das Seniorenwohn- und Pflegeheim SeneCura, ehemals Seniorenhaus Kamille. Im 20. Jahr des Bestehens sind in der Pflegeeinrichtung 60 Mitarbeiter beschäftigt.

