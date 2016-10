13. Birnbaumer Oktoberfest

Alle Jahre wieder - und heuer bereits zum 13. Mal - findet das Oktoberfest statt. Wenn sich der Partysommer dem Ende zuneigt, ist es höchste Zeit für die Birnbaumer Jugend sich ins Zeug zu legen und noch ein letztes, unvergessliches Zeltfest in den Herbst zu zaubern.Am Samstag, dem 8. Oktober, ist es endlich wieder soweit: Im beheizten Festzelt am FF-Platz in Birnbaum kommt wieder pure Wiesnstimmung auf.

Programm

Karten

Ab 19 Uhr Warm-up mit den "Bergwurzlern" und der Schuhplattlergruppe aus Obertilliach. Danach Bieranstich mit Bürgermeister Johann Windbichler. Anschließend wird die Partyband Du&I das Zelt so richtig aufheizen. Auch heuer gibt es wieder den Wettbewerb zum Mister Oktober 2016 und Kür der Miss Oktober 2016 mit tollen Preisen, darunter sogar ein Strohmaier-Dirndl für die Dame mit den meisten Lebkuchenherzen.VVK 5 Euro, AK 7 Euro, Aktion: 1 Gailtal Zehner: 2 Eintritte. Vorverkaufskarten sind im Dorfladen Birnbaum und bei den Mitgliedern der Birnbaumer Jugend erhältlich.