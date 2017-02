Am 25. und 26. Feber ist es wieder soweit: Mauthen steht im Zeichen des Poetry Slams! Am Faschingsamstag wird zur 2. Gailtaler Buchstabensuppe geladen. Am darauffolgenden Sonntag geben die beiden Moderatoren vom Vortag einen Einblick in ihr eigenes literarisches Schaffen. In beiden Fällen ist köstliches Amüsement garantiert!Der Poetry Slam "2. Gailtaler Buchstabensuppe" wird von den Wiener Textrabauken Jonas Scheiner und Henrik Szanto moderiert. Junge Dichter kämpfen mit selbst geschriebenen Texten in einer Mischung aus Literatur und Kabarett um die Gunst des Publikums. Das Publikum bewertet den Vortrag, die höchste Wertung gewinnt.

Poeten können sich bis 24.02.2017 unter mail@gailklangfestival.at anmelden.Beginn ist um 19.30 Uhr im Kultur-Kulinarium Huber-Feistritzer in MauthenEintritt: freiwillige Spenden (Plus gratis Buchstabensuppe)Pausenspecial: PBB (Pommes-Burger-Bier-Menü)Poetry Slam ist eine Dichterschlacht, die junge Literatur und Kabarett verbindet. Mehrere Poeten treten mit ihren selbst verfassten Texten gegeneinander an. Die Art der Erzählung spielt dabei keine Rolle. Ob gereimt, oder ungereimt, witzig, oder ernst, alles ist erlaubt. Wichtig ist nur, dass die Texte selbst geschrieben sind, das Limit von 5 Minuten nicht übersteigen und es dürfen keinerlei Requisiten oder Verkleidungen verwendet werden. Das Publikum bewertet den Vortrag mit Punkten, die beste Wertung gewinnt.Am Sonntag, dem 26. Feber, beginnt um 19.30 Uhr im Café Zuckereck in Mauthen das "Wortgebäck im Zuckereck" - eine Lesung mit Henrik Szanto & Jonas Scheiner (gemeinsam auch bekannt als Team "Kirmes Hanoi", Österreichische Poetry Slam Team-Vizemeister). Eintritt: Freiwillige Spende